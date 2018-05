Baştuğ’dan Çiftçiler günü mesajı

Baştuğ yaptığı açıklamada, “Ülke kalkınmasının baş mimarı olan çiftçilerin daha bol kazanç elde etmelerini sağlamak ve hayat standartlarını yükseltmek amacıyla büyük çaba gösteriyoruz. Bilinçli bir çiftçinin ülkeye ve kendisine sağlayabileceği yararları bildiğimiz için çiftçi eğitimleri konusunda ve sorunları yerinde çözümler üretmek amacıyla Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile mahallelerimizi ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Çiftçimiz, zor tabiat koşullarında, yağmur, çamur demeden, gecesini gündüzüne katarak üretiyor, tarlasından, bağından, bahçesinden, ahırından, ağılından kopmuyor, ormanda, denizde üretimini sürdürüyor” dedi.

“Muğla tarımsal potansiyeli en yüksek illerden”

Muğla’nın tarım potansiyel açısından en şanslı iller arasında bulunduğunu açıklayan Baştuğ, “Tarımsal potansiyel açısından cennet gibi bir ilde yaşıyoruz. Denizi, kumu, güneşi var, ama bunun yanında çok da verimli tarım arazileri var. Muğla özellikle örtü altı ve örtü üstü üretim ile Türkiye’nin en önemli sera üretim merkezi durumunda. Bunun yanında balıkçılık sektöründe Türkiye’de lider. Narenciye üretimi ile de Türkiye’de ilk sıralarda yer alan Muğla, turizm gelirlerinin yanında tarımsal üretim ile ülke ekonomisine en fazla katkı veren iller arasında yer alıyor” dedi.

“Tarım modası geçmeyen tek sektördür”

Türkiye’de gelişen teknolojiye rağmen her daim modası geçmeyen tek sektörün tarım olduğunun altını çizen Menteşe Ziraat Odası Başkanı Baştuğ, “Günümüz şartlarında tarımsal faaliyetler her ne kadar teknolojinin getirdiği yenilikler ile gelişse de sonuçta sofralarımızda eksik olmayan gıdaların modası hiç geçmez. Her türlü zorluğa rağmen ülkemizin kalkınmasında, ekonominin büyümesinde soframıza ulaşan en güzel sebzeyi, meyveyi, tahılı ve ekmeğin üretiminde alın teri döken, çaba harcayan ve emek sarf eden Menteşe’li çiftçi kardeşlerimizin ve tüm çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler gününü kutluyor, ürünün bereketli ve gerçek değerini bulacağı iyi bir gelecek temenni ediyorum” dedi.