Batı Akdeniz Havza Yönetimi Heyet Toplantısı gerçekleştirildi

Bölge Müdürlüğünce yürütülen Batı Akdeniz Havza Yönetim Heyetinin 2017 yılı İlk toplantısı, Muğla Vali Yardımcısı Mehmet Fikret ÇAVUŞ başkanlığında Muğla Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda, Havza Yönetimi Başmühendisi Mehmet Censur tarafından “Havza Koruma Eylem Planı Takip Tabloları” ve Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Havza Planları Takip Şube Müdürü Altunkaya Çavuş tarafından “Havza Koruma Eylem Planındaki Güncel Durum” hakkında sunum gerçekleştirildi.

2017 yılı içerisinde yapılmış olan Muğla, Antalya, Denizli, Burdur İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurullarında alınan kararların sunumu ve değerlendirilmesi ile bir önceki 2016/2 nolu Havza Yönetim Heyetleri Toplantısında alınan kararların takibi yapıldı. Ayrıca toplantının gündem maddesi olan balık üretim çiftliklerinden deşarj edilen suyun çevreye etkileri konusu görüşülerek fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya, DSİ 21.Bölge Müdürü Mehmet Akif Balta, DSİ 213. Şube Müdürü Mehmet İskender, Bölge Müdürlüğü Havza Yönetimi İzleme ve Tahsisler Şube Müdürü Metin Balbakan ve heyet üyesi 24 Kurum katıldı.