Bayhan: “Ekonomideki güçlü büyüme, işgücü piyasasına olumlu yansıdı”

Bayhan açıklamasında, “Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde % 7,4 oranında büyüyerek çok önemli bir performans sergilemişti. Bu bağlamda Mart 2018 dönemine ait işsizlik oranında gözlenen gerilemeyi, büyüme oranının reel ekonomiye yansımalarının anlaşılması bakımından oldukça önemsiyoruz. Nitekim yılın ilk 3 ayında toplam istihdamın 470 bin kişi arttığı ve böylece bu dönemde toplam işsiz sayısının 199 bin kişi azaldığını görüyoruz. Önceki yılın aynı dönemine göre ise toplam istihdam 1 milyon 10 bin artış kaydederken, işsiz sayısında 432 bin seviyesinde gerileme gözlenmiştir. Bu veriler ışığında, bilhassa son 5 çeyrekte Türkiye ekonomisinde gözlenen güçlü büyümenin, işgücü piyasasına oldukça olumlu yansıdığını ifade edebiliriz. Ekonomideki büyüme performansının önümüzdeki çeyreklerde de süreceğini ve % 10,1 seviyesine gerileyen işsizlik oranının kademeli bir şekilde düşüşünü sürdüreceğini tahmin ediyoruz. Türkiye’nin ekonomik anlamda güçlenmesi ve söz sahibi olabilmesi için üretim bazlı ekonomi modelinin uygulanmasını elzem görüyoruz. Bu bağlamda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkemizin 5 bölgesinde mega endüstri bölgeleri kurulmasına yönelik açıklamalarını oldukça olumlu karşılıyoruz. 100 bin kişiye istihdam sağlanması planlanan projelerle Türkiye’nin sanayi ve teknoloji alanlarında sınıf atlayacağını düşünüyoruz. Bu doğrultuda Türkiye ekonomisinin gelişmesi ve ülkemizin kalkınması adına bütün Sivil Toplum Kuruluşlarına ve ekonomi platformlarına önemli görevler düştüğünü düşünüyoruz. Bizler de MÜSİAD olarak, iş insanlarımızı yeni ve büyük yatırımlar için cesaretlendiriyoruz. Geliştirdiğimiz projelerle bu desteğimizi fiiliyata döküyoruz. Yoğun ve titiz bir çalışma neticesinde ortaya koyduğumuz Toplu Sanayi İdaresi (TOSİ), bu projelerimizden biri. Projemiz, 81 ilde birer orta ölçekli sanayi bölgesi tesis edilmesini ifade ediyor. TOSİ’lerle, sanayi siteleri ve OSB arasında sıkışmış işletmeleri bir alternatifle buluşturmayı amaçlıyoruz. Hayata geçirmeyi planladığımız bu projelerimizle Türkiye’nin sanayi ve teknoloji alanında kalkınması adına katkı sunmaya devam edeceğiz” dedi.