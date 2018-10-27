Bayhan'dan işadamlarına MÜSİAD Expo'ya davet

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Muğla Şubesi'nin aylık olağan toplantısı Muğla Otel'de yapıldı. Toplantıya Ak Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Ak Parti İl Başkanı Kadem Mete ve MÜSİAD yönetimi kurulu ile üyeler katıldı.

Toplantının açılışında konuşan MÜSİAD Muğla Şube Başkanı Sezgin Bayhan, önümüzdeki ay yapılacak olan MÜSİAD Expo fuarı hakkında bilgi verdi. Bayhan, “MÜSİAD üretmek isteyen iş dünyasının önünü açan, yatırımcıya katkılar sağlayan, çözüm önerileri ve modeller oluşturan bir sivil toplum kuruluşudur. Bu konuda birçok projeler üretmektedir. Bunlardan birisi de bu yıl İstanbul'da 17'ncisi düzenlenecek olan MÜSİAD Expo fuarıdır. 21-24 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek olan fuara, Asya'dan Avrupa'ya, Ortadoğu'dan Afrika'ya kadar dünyanın dört bir yanından devlet adamları ve işadamları katılacak. Makine ve makine ekipmanları, inşaat, inşaat malzemeleri ve mobilya, tekstil ve hazır giyim, gıda ürünleri, içecek ve ambalaj sektörünün önde gelen firmaları fuarda yer alacak. MÜSİAD Expo'nun 8 binin üzerinde ikili görüşme, 30 ülkeden bakan düzeyinde katılımcı gelmesi beklenmektedir. Bu organizasyon kendi içerisinde dört ayrı fuar barındırıyor. Benim MÜSİAD Muğla olarak sizlerden talebim katılım konusunda destek bekliyorum. Bir diğer projemiz de GABORAS. GABORAS, yüksek teknolojik altyapısı, big-data hakimiyeti ve işleme alt yapı gücü ile tüm iş ve işlemleri tek bir platformda toplanmış dünyanın en ileri Gayrimenkul Kıymetler Borsası'dır. Bizler tarafından oluşturulan sistemin amacı, Türkiye'deki gayrimenkullerin alım, satımları ile ilgili 7/24 elektronik ortamda yapılabilmesini sağlamaktır” dedi.

Toplantıda MÜSİAD'ın ilgili organları tarafından çalışmalar hakkında bilgi verilirken, Ak Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, ortak paydanın Muğla olduğunu açıkladı. Gökcan, “Muğla Ticaret Borsası'nın daveti ile Muğla milletvekilleri olarak bir araya geldik. Muhalefet milletvekili arkadaşlarımız veya muhalefet Belediye Başkanlarımız Muğla için yapılacak her yatırım ve çalışmaya katkı vermeye hazırız. Yeter ki Belediye Başkanlarımız bizim kapımızı çalsınlar. Biz parti farkı gözetmeksizin bizden istenen yardım ve talepleri geri çevirme gibi bir düşüncemiz olmaz. Önemli olan Muğla'nın çıkarları ve Muğla'nın kalkınmasıdır” dedi.