Bayram öncesi otobüslere denetim

İlçe Emniyet Müdürlüğü Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehirler Arası Otobüs Terminalinde yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi gece gündüz kontrollerini sürdürüyor. Terminalden çıkan otobüsleri tek tek durduran ekipler, içeride biletsiz yolcu olup olmadığının yanı sıra şehir içi ve durak harici yolcu indirip bindirilmemesi konusunda uyarılarda bulundu. Ayrıca emniyet güçleri şoförlerin ve yolcuların emniyet kemeri takıp takmadığını da kontrol ederek takmayan yolcuları uyardılar.

Uygulamadan memnuniyetlerini dile getiren yolcular, "Bu uygulamaların devamlı sürmesini istiyoruz. Bu uygulamalar oldukça otobüs yolculukları daha güvenli olur. Emniyet teşkilatı gece gündüz demeden çalışıyor. Onlara teşekkür ediyoruz" dedi.