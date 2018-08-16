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16 Ağustos 2018 16:54

Bayram Temizliği operasyonunda 2 tutuklama

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Mücadele Grup Amirliği ve Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin düzenlediği "Bayram temizliği" operasyonunda 1500 litre sahte içki ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı.

Bayram Temizliği operasyonunda 2 tutuklama

16 Ağustos 2018 16:54


İlçede sahte içki üretimi yapıldığı ihbarını alan Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri 30 polis ve NMAK köpeği heranında katıldığı 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.


Ekipler adreslerde yaptıkları aramalarda, 19 litrelik su damacanalarına doldurulmuş 1500 litre sahte alkol, tabaca fişeği, 30 kök hint keneviri ve 300 gram esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan E.K ( 32 ), B.Y ( 20 ) VE İ.Y ( 49 ) ekipleri tarafından ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.


Emniyetteki işlemelerinin ardından adliyeye sevk edilen E.K. ve İ.Y. tutuklanarak Seydikeme Eşen T tipi ceza evine gönderildi. B.Y. ise serbest bırakıldı.




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