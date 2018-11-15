Belediye dalgıçları Kumbahçe iskele ve liman çevresini temizledi

“Denize En Çok Mavi Yakışır” sloganıyla yaklaşık dört yıldır sürdürülen Bodrum Belediyesi Deniz Dibi Temizlik Çalışmaları kapsamında dalış ekibi, yaz sezonunun ardından gelen istek üzerine Kumbahçe Mahallesi'ndeki iskele ve liman çevresinde deniz dibi temizliği yaptı.

Bodrum merkezde yer alan Kumbahçe iskelesi ve limanı boyunca yaklaşık iki saat süren deniz dibi temizlik çalışmasında Bodrum Belediyesi Dalış Ekibi, denizin dibinde birikmiş atıkları topladı. Çalışma sonunda iskele ve liman içinden 24.5 kg lastik, 64 kg cam, 16 kg plastik, 82 kg metal, 41 kg tekstil ve 7.75 kg elektronik atık olmak üzere toplam 235.25 kg atık çıkarıldı.

Bodrum Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün koordinasyonu ile gerçekleştirilen etkinlikte, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine dalgıçlar tarafından ulaştırılan atıklar, yerinde ölçülüp ayrıştırılarak geri dönüşüm için Konacık'taki Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne nakledildi.