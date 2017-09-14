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14 Eylül 2017 15:25

Belediye İş Sendikası Genel Başkanı Yurdakul’dan Başkan Kocadon’a ziyaret

Belediye İş Sendikası Genel Başkanı Nihat Yurdakul, beraberindeki Belediye İş Sendikası yöneticilerinden oluşan heyetle Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’u ve Bodrum Belediyesi’ni ziyaret etti.

Belediye İş Sendikası Genel Başkanı Yurdakul’dan Başkan Kocadon’a ziyaret

14 Eylül 2017 15:25


Ziyarette Belediye İş Sendikası Genel Başkanı Nihat Yurdakul’a Belediye İş Sendikası Eğitim ve Basın Genel Sekreteri Bayram Özkan, Toplu İş Sözleşmesi Genel Sekreteri Erdoğan Kefeli, Belediye İş Sendikası Muğla Şube Başkanı Ender Akbay ve sendikanın Muğla il temsilcileriyle Bodrum Belediyesi işyeri temsilcileri eşlik etti.


Başkan Mehmet Kocadon, işçilerin haklarını korumak için mücadele veren Belediye İş Sendikası Genel Başkanı Nihat Yurdakul ve sendika yöneticilerine ziyaretleri için teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.




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