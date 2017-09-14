Ziyarette Belediye İş Sendikası Genel Başkanı Nihat Yurdakul’a Belediye İş Sendikası Eğitim ve Basın Genel Sekreteri Bayram Özkan, Toplu İş Sözleşmesi Genel Sekreteri Erdoğan Kefeli, Belediye İş Sendikası Muğla Şube Başkanı Ender Akbay ve sendikanın Muğla il temsilcileriyle Bodrum Belediyesi işyeri temsilcileri eşlik etti.

Başkan Mehmet Kocadon, işçilerin haklarını korumak için mücadele veren Belediye İş Sendikası Genel Başkanı Nihat Yurdakul ve sendika yöneticilerine ziyaretleri için teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.