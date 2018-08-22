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22 Ağustos 2018 13:41

Belediye kafeteryaları bayramda doldu

Kalite standartlarını her daim koruyan Bodrum Belediye A.

Belediye kafeteryaları bayramda doldu

22 Ağustos 2018 13:41

Ş.’ye bağlı kafeteryalar, bayram tatili itibarıyla yüzde yüz doluluk oranıyla Bodrum halkı ve yerli yabancı tatilcilere hizmet vermeye devam ediyor.


Bodrum yarımadasındaki yedi tanesi cafe - plaj olarak hizmet veren toplam on yedi kafeterya, Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte uygun fiyatları, hijyenik ortamı, kaliteli servis ve hizmet anlayışıyla birlikte tatilcilerin gözdesi oldu. Kahvaltıdan öğle ve akşam yemeğine kadar çeşitli ürünlerin servis edildiği kafeteryalar, özellikle ekonomik olarak yerli halkın ve tatilcilerin tercih ettiği mekanların başında.


Bodrum Belediyesine ait kafeteryalardan halkın en iyi şekilde yararlanabilmesi için kafeteryalarda kalite standartlarını her daim koruduklarını ifade eden Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, tüm vatandaşların bayramını kutlayarak bayram tatilinde Bodrum’u tercih eden misafirlere iyi tatiller diledi.


Liman Boş Kaldı


Bodrum Limanı’nda da hareketli anların yaşandığı bayram tatilinin ilk günlerinde, yaklaşık 680 tekne ile 10 binin üzerinde yolcu günlük tur ve charter turlara katılarak mavi yolculuğa çıktı.




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