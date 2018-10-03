Belediye meclisinde bisiklet çekilişi yapıldı

Marmaris Belediyesi Ekim ayı 9'uncu Olağan Meclis toplantısının birinci oturumu gerçekleşti. Toplantının altı gündem maddesi görüşülmesi için Bütçe Komisyonu'na havale edildi. Toplantının ikinci oturumunun 23 Ekim Salı günü yapılması kararlaştırıldı.

Bisiklet kullanımın yaygınlaştırılması için pek çok çalışma yürüten Marmaris Belediyesi'nin meclis toplantısında yapılan çekilişle bir meclis üyesine bisiklet hediye edildi. Bisiklet firması sahibi olan Belediye Meclis üyesi Zeki Aydoğdu tarafından hediye edilen bisiklet için toplantıya katılan belediye meclis üyeleri arasında çekiliş yapıldı. Çekilişi AK Parti'li Belediye Meclis Üyesi Sedat Yüce kazandı. Yüce, bisikletin ihtiyaç sahibi birine hediye edilmesini istedi.