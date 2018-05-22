Belediye personeline işaret dili eğitimi

Bodrum Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Bodrum İşitme Engelliler Derneği Genel Sekreteri Gülsem Talay tarafından verilen eğitim yaklaşık 7 saat sürdü ve eğitime; Özel Kalem, Yazı İşleri, Evlendirme, Evrak Kayıt, Emlak, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler, Kültür ve Sosyal İşler, Zabıta, Fen İşleri, Mali Hizmetler, İmar ve Şehircilik, Temizlik İşleri, Destek Hizmetleri, Park ve Bahçeler, Çözüm Merkezi, Tahakkuk-Tahsilat, Danışma, Güvenlik ve Çevre Koruma gibi birimlerden yaklaşık 35 personel katıldı.

Bodrum Belediyesi Ortakent Toplantı Salonu’nda gerçekleşen eğitimde ilgili personele günlük yaşamda sıkça kullanılan kalıp cümlelerin kullanımı gösterilerek, işaret dilinde yer alan harflerin karşılıkları öğretildi.

Gerçekleşen eğitim hakkında bilgi veren Bodrum İşitme Engelliler Derneği Genel Sekreteri Gülsem Talay, “Hali hazırda yapmış olduğumuz Pratik İşaret Dili Eğitimi’ne ek olarak ihtiyaç duyulan acil durumlarda belediye personeline telefon üzerinden görüntülü olarak tercüme desteği de verebileceğiz. Bu çalışma bizler için çok önemli." şeklinde konuştu.

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon da bu konuya çok önem verdiğini belirterek; “İşaret Dili Eğitimleri sayesinde belediyede işi olan veya bilgi almaya gelen işitme ve konuşma engelli vatandaşlarımızla aramızdaki iletişimde engelleri kaldırıyoruz. Onları daha iyi anlamak ve isteklerine hızlı bir şekilde karşılık vermek adına önemli bir adım attığımızı düşünüyorum.” dedi.

Eğitim sonunda katılımcılar topluca işaret diliyle “Bodrum’a hizmet için çalışıyoruz. Sizleri sevgiyle kucaklıyoruz.” mesajı verdiler.

2018 yılı Ekim ayına kadar devam etmesi planlanan eğitimlere, her müdürlükten en az iki personelin katılımı öngörülüyor.