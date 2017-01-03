Diğer
Kategoriler
03 Ocak 2017 20:06

Benzin deposunda uyuşturucu ele geçirildi

Benzin deposunda uyuşturucu ele geçirildi

03 Ocak 2017 20:06

MUĞLA (İHA) – Muğla’nın Milas ilçesinde polisin operasyonunda otomobilinin benzin deposunda uyuşturucu taşıyan bir kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Milas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir otomobille uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Milas girişinde otomobili durduran KOM ekipleri, uyuşturucu dedektör köpeğinin yardımıyla arama yaptı. Aramalarda dedektör köpek Asi, arka koltuğun alt bölgesinde tepki verdi. Ekiplerin aramasında, bir poşet içine gizlenmiş uyuşturucunun yakıt deposu bölümüne gizlendiği ortaya çıktı. Ekipler, 120 gram esrar maddesiyle 2 gram metanfetamin, 2 gram Afgan sakızı uyuşturucu maddelerini buldu. Olayla ilgili otomobil sürücüsü S.Ö, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlamasıyla gözaltına alındı.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
10
°
C
Kuvetli Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    10°C
  • Cuma
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    6°C
  • Cumartesi
    Karla Karışık Yağmurlu
    6°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    0°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç