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13 Temmuz 2017 06:30

Berkay nazara geldi

Ünlü sanatçı Berkay Bodrum’da verdiği konserinde şarkı söylerken ses sisteminde arıza çıktı.

Berkay nazara geldi

13 Temmuz 2017 06:30

Dijital vurmalı çalgının başına geçen Berkay bir yandan çaldı bir yandan şarkı söylemeye devam etti. Berkan bir anda kesilen müziğin ardından “nazara geldik” diyerek canlı performas şarkı söyledi.


Bodrum’un en ünlü gece kulüplerinden biri olan ampersand’da sahne alan Berkay izdihama neden oldu. Berkay, sahnede şarkı söylerken bir anda ses sisteminde ufak bir problem çıktı. Müziğin kesilmesi ile neye uğradığını şaşıran Berkay dijital bir vurmalı çalgın başına geçerek hayranlarını eğlendirmeye devam etti. “nazara geldik” diyen Berkay, tek bir çalgı aleti ve canlı performansı ile yerli ve yabancı turistleri coşturmayı başardı. Yaklaşık 5 dakika boyunca canlı performans yapan ünlü sanatçı ses sistemindeki arızanın giderilmesiyle şarkısını kaldığı yerden söylemeye devam etti. ampersand clubü dolduran hayranları ise ses sisteminin arızalanmasına rağmen eğlenmeyi bırakmadı.


Bebeğinin gelmesine günler kala konserlerine devam ediyor


Berkay konseri için saatler önceden kulübü dolduran hayranları eğlence mekanında adım atacak yer bırakmadı. Berkay’ın sahne almasıyla birlikte sevenleri fotoğraf çekmek için bir birlerini ezdi. Konserden saatler önce biletlerin tükendiği öğrenildi. Zaman zaman sevenleri ile beraber şarkı söyleyen ünlü sanatçı slov parçalarada yer verdi. Sık sık hayranlarıyla konuşmayı ihmal etmeyen Berkay yaptığı esprilerle herkesi kahkahalara boğdu. Eşinin doğumuna günler kala konserlerine devam eden Berkar’ı bebeğinin gelmesine günler kaldığı için heyecanlı olduğunu açıkladı.




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