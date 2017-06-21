Berlinli hayvan severlerden Başkan Kocadon’a teşekkür

Ziyarete Tierschutzverein für Berlin (TVB) Berlin Hayvanları Koruma Derneği yetkililerinden Dr. Maria Rochholz ve eşi Dr. Klaus Rochholz, derneğin proje yönetiminden Mareen Esmeiers ve basın ekibinden Alessa Langrock ile Turgutreis Sokak Hayvanları Geçici Bakım Merkezi gönüllüsü Hikmet Yıldız katıldı.

Dernek yetkilileri, Başkan Kocadon’a, Bodrum’daki sokak hayvanlarına sağladığı imkanlar için teşekkür ederek, “Sayın Başkanım, size Berlin Hayvanları Koruma Derneği’nin kalpten selamlarını getiriyorum ayrıca Berlin’den gelen iki genç arkadaşımızı da takdim etmek istiyorum. Arkadaşlarımız bu kısa ziyaretlerinde, Bodrum’daki hayvanları koruma çalışmaları hakkında bilgi sahibi olacaklar. Turgutreis’teki hayvanları koruma hususunda yaptığınız güzel çalışmalar için de size candan teşekkür ediyoruz.” dediler.

Bodrum’da yaşayan sokak hayvanlarına gösterdikleri ilgi ve yaptıkları işbirliği nedeniyle Dr. Maria ve dernek üyelerine teşekkür eden Başkan Mehmet Kocadon, “Bizler bu dünyayı paylaşmak için buradayız. Sadece insanlar olarak bizler ile değil, doğada yaşayan tüm canlılar ile paylaşıyoruz bu yaşamı. Onların istediği tek şey ise sadece sevgi. Sevgiye, ilgiye ihtiyaç duyduklarında, acıktıklarında, hastalandıklarında onların yanında olmak bizlerin görevidir. Bodrum Belediyesi olarak toplumuzun bilinçlenmesi için de bu konunun üzerine, her zaman olduğu gibi önemle eğilmeye devam edeceğiz.” dedi.