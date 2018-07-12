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12 Temmuz 2018 13:12

Beton bariyere çarpıp karşı şeride geçti

Muğla’nın Menteşe İlçesi’nde Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yolun ortasındaki beton bariyerin üzerinden karşı şeride geçti.

Beton bariyere çarpıp karşı şeride geçti

12 Temmuz 2018 13:12

Kazada araç sürücüsü yaralandı.


Olay Muğla’nın Menteşe ilçesi Marmaris yolu üzerinde bulunan Uğur Mumcu Bulvarı’nda gerçekleşti. Muğla’dan Marmaris istikametinde seyir halinde bulunan 48 DJ 020 plakalı araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolun ortasındaki üzeri çiçekli beton bariyere çarpan araç karşı şeride geçti. Çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekiplerince sağlık kuruluşlarına sevk edildi. Kaza anında karşı şeritte herhangi bir aracın bulunmaması ise büyük bir kazayı önledi. Kaza sonrası trafik uzun süre tek şerit halinde ilerledi.




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