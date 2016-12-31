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31 Aralık 2016 12:30

Bıçaklı saldırgan yakalandı

Bıçaklı saldırgan yakalandı

31 Aralık 2016 12:30

Milas’ta bir kişiyi sokak ortasında bıçaklayarak kayıplara karışan saldırgan polisin başarılı çalışmasıyla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alındıktan sonra kasten yaralama suçlamasıyla adliyeye sevk edilecek.
Milas’ta Hacı İlyas Mahallesi Kadı Ağa Caddesi’nde dün bir işletmede çıkan sözlü tartışma kanlı bitti. Alacak-verecek meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilen kavga sonucu bir kişi bıçaklı saldırıya uğramıştı. Yusuf K.’nin bıçakla saldırısı sonucu karnından yaralanan Tarkan Ç., olay yerine çağrılan ambulansla önce Özel Milas İzan Sağlık Hastanesine kaldırıldı. Yaralı daha sonra ise Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralının bugün itibariyle hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatarak cadde üzerindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, olayın faili Yusuf K.’yi gerçekleştirilen çalışması sonucu yakaladı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüpheli, ifade işlemlerinin ardından kasten yaralama suçlamasıyla adliyeye sevk edilecek.



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