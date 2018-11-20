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Bilgisayarında uygunsuz görüntüler ele geçirilen öğretmen açığa alındı

Muğla’nın Milas ilçesinde, tamirciye götürdüğü bilgisayarında uygunsuz görüntüler ele geçirilen öğretmen açığa alındı.

Muğla'nın Milas ilçesinde, tamirciye götürdüğü bilgisayarında uygunsuz görüntüler ele geçirilen öğretmen açığa alındı.


Edinilen bilgiye göre; Milas'a bağlı Kazıklı Mahallesi'nde öğretmenlik yapan S.B.'nin (54) bozulan bilgisayarını tamirciye göndermesiyle ortaya çıkan olayda, bilgisayarın hard diskinde çocuk pornosu ve kendisine ait fetiş görüntüler ele geçirildi. Bilgisayarın içinde görüntüleri fark eden tamirci, durumu hemen güvenlik güçlerine bildirdi. Emniyet mensupları söz konusu bilgisayara el koyarak inceleme başlatırken, görüntülerin bulunduğu bilgisayarın sahibi öğretmen S.B. gözaltına alındı.


İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açığa alınıp, hakkında soruşturma başlatılan S.B.; işlemlerinin ardından Milas Adliyesi'ne sevk edildi.

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