Bilim Parkı, öğrenci gruplarını ağırlamaya devam ediyor

Marmaris İçmeler'de bulunan Bilim ve Eğitim Parkı minikleri ağırlamaya devam ediyor. Marmaris ve Ortaca'da bulunan okullardaki öğrenciler İçmeler Bilim ve Eğitim Parkı'nın konuğu oldu.

Marmaris'te özel bir okulda eğitim gören 5. ve 6. sınıf STEM Kulübü öğrencileri, fırıldak etkinliği gerçekleştirdi. Fen, teknoloji, mühendislik ve matematiği de içinde barındıran disiplinler arası bir yaklaşım olan STEM öğrencileri, problemi farklı yönlerden ele alarak, düşünme becerilerini geliştirdikleri bir etkinliğe imza attı.

Bir diğer okul ise Bilim Parkı için Ortaca'dan geldi. Ortaca'da eğitim gören, 100'ün üzerinde 3. sınıf öğrencisiyle İçmeler Bilim ve Eğitim Parkı'nı ziyaret etti. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren öğrenciler çeşitli konularda meraklarını giderdiler.