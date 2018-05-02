Bilinçsiz ilaçlama arıları telef ediyor

Bilinçsiz ve saatine uygun olmadan yapılan ilaçlamaların, toplu arı ölümlerine neden olduğu iddia edildi.

Milas’a bağlı Akçalı ve Sek mahallelerindeki arıcılar, kovanlarındaki toplu arı ölümleri nedeniyle zor günler geçiriyor. Her iki mahallede de zeytinlik alanlara kovanlarını yerleştiren arıcılar, dönem dönem yaşanan toplu arı ölümleriyle zarara uğruyorlar.

Kovanların önlerinde ve kovan içlerinde çok sayıda arının öldüğünü gözlemlediklerini belirten arıcılar, arıların ölümüne neden olan etkenin belirlenmesi amacıyla ilgili mercilere bilgi verdiklerini söylediler.

Öte yandan bin bir emekle arıcılık yaptıklarını ifade eden arıcılar, toplu arı ölümlerinin bilinçsiz ilaçlama olabileceğine dikkat çekiyor.

“Arıcılık çok emek isteyen bir ekonomik faaliyet Biz ailemizden ayrı kalarak dağ başlarında bu kovanlara gözümüz gibi bakıyoruz. Arı çok narin bir canlı olduğu için onu her türlü olumsuz durumdan koruyabilmek için özen gösteriyoruz.” diyen arıcılar, tecrübelerine ve gözlemlerine dayanarak yabacı otların yada zararlıların yok edilmesi için kullanılan ilaçların gündüz vakti verilmesinin arılar için büyük tehlike oluşturduğunu belirtiyor.

Sadece arı ölümlerinin yaşandığı kovanların etrafında otların kuruduğuna işaret eden arıcılar, “Vatandaşlarımız bazı zararlı otları yada zararlı böcekleri öldürmek için ilaçlama yapıyor. Bu ilaçlar çok tesirli Normalde ilaçlamanın, arıların uçuş yaptığı gündüz vaktinde yapılmaması gerekiyor. Ancak gündüz vakti yapılınca doğadaki arılar bu zehri alıyor ve ya orada ölüyor yada zehri kovana getiriyor. Böylelikle kovana bulaşan zehir, tüm arıların telef olmasına neden oluyor. Aynı şekilde şehre yakın alanlarda da uçuş yapana arılar var. Yaz aylarının yaklaşmasıyla etkili olan sivri sineklerin bertaraf edilmesi için de ilaçlama yapılıyor. Vektörle mücadelede kapsamında yapılan bu ilaçlamalar, şehir yakınlarında uçan arıları öldürüyor. Bizler ilaçlama yapılmasın demiyoruz ancak ilaçlamaların usulüne uygun yapılmasını istiyoruz. İlaçlama saatlerine uyulması, yasaklı ilaçların asla kullanılmaması bizlerin ve doğal yaşamın da yararına olacaktır. ” diye konuştu.