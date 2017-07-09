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09 Temmuz 2017 17:36

Bilinçsizce yakılan çöp yangın çıkardı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, çöplerinin yakıldığı sırada başlayan yangın kısa sürede büyürken, yangında yaklaşık 8 hektar ağaçlık alan kül oldu.

Bilinçsizce yakılan çöp yangın çıkardı

09 Temmuz 2017 17:36


Edinilen bilgiye göre, İslamhaneleri Mahallesi’ndeki bir mobilya atölyesine ait çöplerin yakıldığı sırada çevreye sıçrayan kıvılcımların başlattığı yangın nedeniyle yaklaşık 8 hektarlık ağaçlık alan kül oldu. Rüzgarın da etkisi ile büyüyen yangın güçlükle kontrol altına alındı. Yangına 1 helikopter, 1 uçak, 1 ilk müdahale aracı, 4 arazöz, 8 itfaiye aracı, 25 yangın işçisi ve çok sayıda itfaiye eri müdahale etti. Bölgede yol olmaması, karadan müdahaleyi zorlaştırdı.


Yangın alanı içinde kalan bazı çiftlikler ve bağ evlerine alevlerin sıçramaması için vatandaşlar yoğun çaba harcadı. Çok sayıda zeytin ağacının da zarar gördüğü yangın yaklaşık 3 saatlik çalışma sonrasında kontrol altına alındı.


Öte yandan, yangının başladığı noktada alevlere müdahale etmeye çalışan 5 kişinin hafif şekilde yaralandığı ve Bodrum Devlet Hastanesinde tedavi altına alındıkları öğrenildi.


Jandarma ekipleri yangın ile ilgili inceleme başlattı.




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