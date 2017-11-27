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27 Kasım 2017 12:48

BİLSEM Çocuk Korosu Öğretmenler İçin Konser Verdi

Muğla Bilim ve Sanat Merkezi Müzik Yetenek Bölümü öğrencileri Muğla’da görev yapan öğretmenlere Öğretmenler Günü vesilesiyle bir konser verdi.

BİLSEM Çocuk Korosu Öğretmenler İçin Konser Verdi

27 Kasım 2017 12:48

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konsere birçok öğretmen ve sanatsever katıldı. İlkokul İkinci, üçüncü ve dördüncü sınıfa devam eden öğrencilerden oluşan Çocuk Korosu, öğretmen temalı şarkılarla öğretmenlere duygu ve gurur dolu anlar yaşattılar.


Etkinlikte konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, “Bizim Muğla’mıza dair, öğrencilerimizin niteliklerini ve üretkenliklerini arttırmaya dair birçok hayalimiz var. BİLSEM’de bu hayallerden birisiydi. Açılışları birinci yılını doldururken yaptıkları etkinlik ve projelerle göz doldurdular. Bu anlamda ilimiz eğitimine değer kattıklarını düşünüyorum” dedi.


BİLSEM Müdürü Bekir Cevizci ise, “Henüz eğitimlerine bir buçuk ay önce başladığımız öğrencilerin bu anlamlı gün için hazırladıkları konser bizleri mutlu etti. Hem öğretmenlerimize güzel anlar yaşattılar hem de imkân verildiğinde kısa sürelerde neler başarabileceklerini gösterdiler. Ben öğrencilerimle gurur duyuyorum ve onların eğitiminde özveriyle çalışan Müzik öğretmenleri Gökçe Hilal Şahin ve Özgül Ceyhaner’i kutluyorum” dedi.




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