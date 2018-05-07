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07 Mayıs 2018 11:19

BİLSEM öğrencileri rüzgâr santrallerini inceledi

Muğla Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri enerji kaynakları ile ilgili düzenlenen gezide Menteşe Yılanlı dağı eteklerine kurulan rüzgâr santrallerini gezdi.

BİLSEM öğrencileri rüzgâr santrallerini inceledi

07 Mayıs 2018 11:19


Yılanlı mevkiinde bulunan 80 MW kapasiteye sahip Rüzgâr Enerji Santrali’ni yerinde inceleyen öğrenciler, santralin isleyişine dair bilgi aldı. İşletme Müdürü Celalettin Man ve Teknik Müdür Mehmet Karatay yaptıkları bilgilendirmede, “Fatma Rüzgâr Enerji Santralleri 92,5 metre yüksekliğine sahip tribünlerden oluşmakta ve toplamda 22 kilometrelik bir alana yayılmış durumda. Muğla ve ilçelerinin harcadığı enerjinin 2 katı enerji üreten santral, çevreye zarar vermeden çalışıyor” dedi.


BİLSEM Müdürü Bekir Cevizci ise, “Daha yaşanabilir bir Muğla ve Dünya için öğrencilerimize küçük yaşlardan itibaren çevreye saygılı teknolojilerin işleyişini yerinde göstermeye çalışıyoruz. Gördükleri teknolojilerin inovasyonu ve yeni fikirlerle yeni projeler üretmelerini teşvik ediyoruz. Bu kapsamda bize kapılarını açan firmaya ve ve eğitim gezisini planlayan Melek Yıldırım öğretmenimize teşekkür ederim” dedi.




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