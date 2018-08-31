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31 Ağustos 2018 11:59

BİLSEM Öğrencileri TÜBİTAK Bilim Kampında

Muğla Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri İstanbul’da TÜBİTAK tarafından desteklenen ve fonlanan “Ekosistemler Arası Bilime Yolculuk” isimli kampta doğa ve bilim eğitimi alıyor.

BİLSEM Öğrencileri TÜBİTAK Bilim Kampında

31 Ağustos 2018 11:59

26 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında düzenlenen kampa projenin uzmanları arasında yer alan Fen Bilimleri Öğretmeni Ayçin Ünal başkanlığında katılan BİLSEM öğrencileri hem bilimsel meraklarına cevap arıyorlar, hem de doğayı keşfediyorlar.


Ekosistemler Arası Bilime Yolculuk Projesi Nedir?


Beykoz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen, Şişli Kaymakamlığı’nın ortak olduğu, öğrencilerin, doğa ve bilimle ilgili bilgi birikimini arttırmayı amaçlayan, “Ekosistemler Arası Bilime Yolculuk” isimli proje TUBİTAK tarafından fonlanmıştır. Öğrenciler bir hafta boyunca İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi, Atatürk Arboretumu, Belgrad Ormanı ve Emirgan Korusu habitatlarında eğitsel çalışmalar yapıyor. Ayrıca kültürel miras olarak da devlet yöneticiliği yapmış büyük şahsiyetlerin İstanbul’a kazandırdıkları çok değerli ağaç ve bitki türlerini tanımak için Ihlamur Kasrı ve Beylerbeyi Sarayı’nda gözlem yaptılar.


Bu çalışmalara ek olarak, popülasyon boyutlarını tahmin etme, ekosistem konulu öykü, ekosistem konulu doğa oyunu, doğa konulu yaratıcı drama, eko-sanatçılar dünyayı tanıyor, böcekleri tanıyalım, yaban hayatı tanıyalım, tohumları tanıyalım, tabiatın izinde doğa oyunu, doğadan boya yapımı ve doğal boyalarla baskı isimli atölyeler de yürütülüyor.


Türkiye genelinden 25 üstün zekâlı öğrencinin katıldığı kampa Muğla BİLSEM’den 8 öğrenci davetli olarak katıldı.




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