BİLSEM öğrencilerine ilk ders ‘Kültür ve Medeniyet'

Muğla il genelindeki okullarda eğitim ve öğretim gören ve özel yetenekleri bulunan öğrencilerin ders müfredatı dışında eğitim gördüğü Muğla Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM)'in öğrenci sayısı 173'e çıkarken, yeni öğrenciler ilk dersi tarihi Muğla sokaklarında uygulamalı olarak gördü.

Genel Zihinsel Yetenek, Resim Yetenek ve Müzik Yetenek alanlarında faaliyet yürüten kurum, Datça, Marmaris, Ula, Menteşe, Yatağan ve Kavaklıdere ilçelerinde öğrenim gören öğrencilere yönelik faaliyetler yürütüyor.

Merkezin yeni öğrencilerine yönelik 35 saatlik Uyum Programı düzenleyen kurum, ilk dersini Muğla'nın tarihi sokaklarında yaptı. Muğla Müzesi, Saatli Kule, Yağcılar Hanı, Zahire Pazarı, Yaşayan Tarihi Arasta, Saburhane ve Şahidi Camii gibi pek çok tarihi mekânı eğitim ortamı olarak kullandı. Kentsel sit alanında bulunan tarihi mekânlarda öğrenciler kendi kültür ve medeniyetlerini yerinde gördüler, tarih ve mimari bakış açısıyla incelediler.

BİLSEM Müdürü Bekir Cevizci, “Öğrencilerimiz Merkezimize Bilim ve Sanat içerikli eğitim almak için geliyorlar. Ülkemizin kendi alanında özgün çalışmalar yapabilecek bilim ve sanat insanlarına ne kadar çok ihtiyaç duyduğu bu günlerde gündem konularımızdan birisi. Öğrencilerimizin biran önce yetişmesi ve ülkemizin nitelikli bilim ve sanat insanları arasına katılarak ülkeleri için üretim yapmaları hususunda bütün gayretimizle çalışıyoruz. Bunu yaparken de kendi kültür ve medeniyetlerini tanıyarak, özümseyerek ülkelerine kopmaz bir bağla bağlanmalarını istiyoruz. Bu kapsamda ilk dersimizi doğal yaşam alanımız, kültür beşiğimiz Muğla'nın tarihi sokaklarında yaptık” dedi.