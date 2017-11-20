Bingöllü öğrenciler Bodrum Belediyesi’ni ziyaret etti

"Biz Anadoluluyuz" projesinin Bodrum ayağına Bingöl’den Turgut Özal, Gazi ve Yeşilyurt ortaokullarının 7. ve 8. sınıflarında okuyan ortaokul öğrencileri katıldı. Öğrenciler, Bodrum’un tarihi ve turistik mekanlarını gezerek doğal güzelliklerini görme fırsatını buldu. Gezi sırasında Bodrum mandalinası ve mandalina gazozu gibi Bodrum’a özel tatlar da öğrencilere ikram edildi.

Yaptıkları yarımada turunun ardından ise Bodrum Belediye Başkanlığını da ziyaret eden öğrencileri, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Taner Uslu karşıladı. Öğrencilere Bingöl İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Arslan, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin ile Bodrum İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Semiz, Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ve Bingöl’den öğretmenler eşlik etti.

Yetkililer, öğrencilerin Bodrum’u çok beğendiklerini, çok sevdikleri ve gezinin keyifle geçtiğini belirtirken; Bodrum’u gezip gören öğrencilere sevgilerini ileten ve derslerinde başarılar dileyen Başkan Yardımcısı Taner Uslu, “Bodrum Belediye Başkanımız Mehmet Kocadon, biliyorsunuz ki özellikle ilçemizdeki tüm okullara destek vermektedir. Neredeyse Bodrum Belediyesi olarak sanki Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün bir alt şubesi gibi çalışmaktayız. Çocuklarımızı sevindiren bu güzel projeyi hayata geçiren ve emek veren herkesi de tebrik ediyorum” dedi.