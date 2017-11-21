Bingöllü öğrenciler Menteşe’yi gezdi

Proje kapsamında Menteşe’de ağırlanan öğrenciler, Muğla Valisi Esengül Civelek, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ve beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte Kurşunlu Cami, Yağcılar Hanı, Arasta Çarşısı, Saatli Kule, Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi gibi, kentin tarihi ve turistlik yerlerini ziyaret ettiler. Ziyarette öğrencilere Menteşe Belediyesi tarafından Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezinde ikramda bulunuldu.

"Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında ilçeye ziyarete gelen öğrenciler daha sonra protokol ile birlikte Muğlaspor maçını izlediler. Öğrencilere maç sonrası Menteşe Belediyesi tarafından günün anısına çeşitli hediyeler verildi.