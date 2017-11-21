Diğer
Kategoriler
21 Kasım 2017 11:21

Bingöllü öğrenciler Menteşe’yi gezdi

İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında Bingöl’den Menteşe’ye gelen 100 öğrenci, kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

Bingöllü öğrenciler Menteşe’yi gezdi

21 Kasım 2017 11:21


Proje kapsamında Menteşe’de ağırlanan öğrenciler, Muğla Valisi Esengül Civelek, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ve beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte Kurşunlu Cami, Yağcılar Hanı, Arasta Çarşısı, Saatli Kule, Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi gibi, kentin tarihi ve turistlik yerlerini ziyaret ettiler. Ziyarette öğrencilere Menteşe Belediyesi tarafından Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezinde ikramda bulunuldu.


"Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında ilçeye ziyarete gelen öğrenciler daha sonra protokol ile birlikte Muğlaspor maçını izlediler. Öğrencilere maç sonrası Menteşe Belediyesi tarafından günün anısına çeşitli hediyeler verildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
10
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    10°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    15°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    15°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    15°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç