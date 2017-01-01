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01 Ocak 2017 15:02

Bir anda yer yarıldı, 4 metrelik çukur açıldı

Bir anda yer yarıldı, 4 metrelik çukur açıldı

01 Ocak 2017 15:02

Bodrum’da su borusu hattının bomba gibi patlaması sonucu asfalt yerinden söküldü, 4 metrelik çukur açıldı.
Ortakent Mahallesi Seyirtepesi mevkiinde bulunan içme su boru hattında patlama meydana geldi. Ana su hattının patlamasıyla birlikte asfalt yerinden söküldü, kaldırım taşları yola fırladı. Savaş alanına dönen caddede 4 metrelik çukur açıldı. Su borusunun patlamasının ardından cadde bir anda göle döndü. Tüm yol su ile kaplanırken, bazı mandalina bahçeleri sular altında kaldı. Patlamanın meydana geldiği bölgede yol trafiğe kapandı. Patlamanın olduğu caddeden şans eseri kimsenin geçmemesi olası kazaları önledi. Suyun akmasını engellemek için ekipler mahalleye giden içme suyu hattının vanasını kapattı. Muski ekipleri boruyu tamir etmek için çalışmalara başladı.
Vatandaşlar üç kez aynı bölgede su borusunun patladığını ifade ederek, “Artık korkmaya başladık bir can kaybı olacak diye. Üç kez burada su borusu patladı. Bir önlem alınamıyor mu buraya” dediler.



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