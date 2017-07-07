Bir buçuk saatlik kalp masajı ile hayata tutundu

UMKE Akyaka İstasyon Sorumlusu Sarıkamış, “Vaka bize ilk verildiğinde boğulma diye verildi. Akyaka UMKE ekibi olarak ilk olay yerine ulaşan ekip bizdik. Olay yeri Akyaka Mendirek’e gittiğimizde hala şahsın suda olduğunu söylediler fakat göremiyorduk şahsı. Oradaki teknelerden yardım istedik. Onların yardımı ile sudan çıkartıldı ve ambulansın bulunduğu alana alındı. Çıkan astsubayın müdahalesine başladık olay yerinde. Hiçbir nefes alıp vermesi yoktu. Zaten akciğerler su ile dolmuş ikisine de. Tek ümidiniz hani kurtarabilir miyiz diye canla başla çalıştık. 1-1,5 saat kadar kalp masajı yapıldı. Nakil edildikten sonra kalp masajı yapılmaya ambulansın içinde de devam ediliyordu. O şekilde hastanelere sevk edildi” dedi.