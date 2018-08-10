Bir haftada 15 dolandırıcılık olayı engellendi

Muğla’nın Menteşe ilçesinde iki kişiyi 240 bin TL dolandırdıktan sonra Asayiş Şube Müdürlüğü ve Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi kısa sürede yakalayarak adli makamlara teslim etmiş ve şüpheli tutuklanmıştı. Son bir hafta içinde 15 dolandırıcılık girişiminde bulunan şüphelilerden 8’i yakalanırken, 3 kişinin de kimliği tespit edilerek yakalanmaları için çalışmalar sürdürüldüğü açıklandı.

185 suç kaydı var

Marmaris’te telefon ile dolandırıcılık girişiminde bulunan H.C. isimli şüpheli Muğla’ya girişinden itibaren polis tarafından fiziki takibe alındı. Şüpheli dolandırıcılık eylemini gerçekleştiremeden yakalandı. Şüphelinin üzerinden 13 sim kart ve çok sayıda GSM sözleşmesi ele geçirildi. H.C.’nin GBT kayıtlarında 185 suç kaydının olduğu ortaya çıktı.

Vatandaşlara SMS ile uyarı mesajı

Dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşların uyarılması amacıyla Muğla Emniyet Müdürlüğü tarafından Büyükşehir ve İlçe Belediyelerine gönderilen yazı sonrası vatandaşlara toplu mesajlar iletildi. Mesajda kendisini savcı ve polis olarak tanıtan kişilere karşı uyanık olmaları ve para göndermemeleri istendi. Muğla emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü banka müdürleri ile de bir araya gelerek durumlarından şüphelenilen ve yüklü miktarda para çeken ve yatıran kişilerin takip edilmeleri konusunda personelin bilgilendirilmesi istendi.

112 Acil Çağrı merkezini arayın

Muğla Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, son bir hafta içinde 15 telefon dolandırıcılık girişiminin engellendiğini açıklarken, özellikle yaşlı vatandaşların bu konuda daha duyarlı olmaları istendi. Telefon dolandırıcılarının kendilerini polis, savcı ve hakim olarak tanıtarak PKK ve FETÖ terör örgütü ile ilişkileri bulunduğunu ileri sürerek korku ve panik ortamı oluşturdukları açıklandı. Bu gibi şüpheli durumlarda vatandaşların telefonlarını hemen kapatmalarını ve 112 Acil Çağrı Merkezinden Polis ve Jandarma ile irtibata geçmeleri istendi.