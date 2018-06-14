Bir ilginç kayyum ataması

DSV, mahkeme kararına itiraz etti.

Yatçılık sektörünün önde gelen isimlerinden DSV, 2005’te Marmaris’e 56 kilometre uzaklıktaki Bozburun Mahallesi’nde Avrupa’nın en büyük tersanelerinden birini kurdu. Bölgeye yat turizmini geliştirecek dev yatırım yapan yabancı sermayeli şirket 2014 tarihinde 300 milyon avroya mal olacak 141 metre uzunluğundaki ’Dream Symphony’ isimli dünyanın en büyük ahşap yelkenlisi yapmak için kolları sıvadı. Firma 2 yıl önce bölgedeki yatırımlarını artırmak amacıyla bölgenin önde gelen inşaat firması Marmaris Yapı İnşaat Turizm Limited şirketi ile sermaye ortaklığı kurdu. Edinilen bilgiye göre, yapı şirketi ortaklık gereği bitirmesi gereken inşaatları gününde teslim etmedi ve iki ortak arasında anlaşmazlık yaşandı. Mevcut ortaklar Marmaris Yapı’ya hisselerini ve kar payını vererek ortaklıktan çekilmesini teklif etti.

Anlaşmazlık yargıya taşındı

DSV yatçılık firması ile Marmaris Yapı şirketi arasındaki anlaşmazlık yargıya taşındı. Teklife karşılık Marmaris Yapı ortakları ile olan anlaşmazlığı DSV üzerinden yargıya taşıdı. İddiaya göre, şirketin kurucu ortağı ve müdürü Hülya Alizade, şirketin ödül aldığı bir geceye katılmak üzere İtalya’da bulunduğu sırada ortak Marmaris Yapı, mahkemeye başvurarak şirkete kayyumlar atanmasını istedi ve müdür Alizade’nin görevinden alınmasını talep etti. Mahkeme şirkete tedbiren 3 kişiden oluşan kayyum atadı ancak Hülya Alizade’nin görevine devam etmesine karar verdi.

Dava Marmaris Hukuk Mahkemesinde devam ediyor.