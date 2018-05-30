Türkiye Barolar Birliği ve Muğla Barosu iş birliğiyle hazırlanan ve Fahri Özdemir’in 13.500 adet Atatürk fotoğrafları koleksiyonundan özenle seçilerek hazırlanan "Bir Önder, Bir Deha, Bir İnsan" sergide yaklaşık 100 fotoğraf yer alıyor. Bodrum Belediyesi’nin de desteklediği sergide Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlik yıllarından ölümüne kadar geçen sürede yerli ya da yabancı fotoğrafçıların çektikleri fotoğraflar yer alıyor.

Sergi, Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını kronolojik bir şekilde anlatmakla birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin nasıl doğduğunu, hangi aşamalardan geçerek günümüze geldiğini anlatması açısından da çok önem taşıyor.

31 Mayıs 2018 perşembe saat 18.30’da Bodrum Belediyesi Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi’nde açılacak olan sergi 17 Haziran 2018’e her gün 10.00’dan 22.00’ye kadar görülebilir.