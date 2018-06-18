Bir yılda 150 ton atık ekonomiye kazandırıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Sıfır atık, Geleceğe Değer Kattık’ semineri geniş bir katılım ile yapıldı. Seminere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Sebahattin Dökmeci, Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Ercan, kamu kurum müdürleri ile özel sektör temsilcileri katıldı.

Seminerin açılışında konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel müdür Yardımcısı Sebahattin Dökmeci, “Ülkemizde katı atık düzenli depolama tesisleri ilgili çalışmalar kapsamında bugün 87 katı atık depolama düzenleme sahası ile Bin 134 belediyede 54,7 milyon vatandaşımıza hizmet verilmektedir. Bu tesisler ile katı atık düzenli depolama hizmetinden faydalanan nüfusumuzun oranı yüzde 74,3’e ulaşmıştır. Hızlı bir şekilde de arttırıyoruz. 2023’e kadar çöpü düzenli depolanmayan yerleşim yeri kalmayacaktır. Şu an için 39 adet depolama sahasında toplam üretilen elektrik miktarı yıllık yaklaşık 194 MW’tır. Yani oluşan atığı da elektrik enerjisine çeviriyoruz. Ülkemizde 2057 geri kazınım tesisi ile atıklarımızı ekonomiye geri kazandırıyor, çevremizi ve doğal kaynaklarımızı koruyoruz. 2017 yılındaki ülke genelindeki atık çalışmaları çerçevesinde 2,5 milyon ton ambalaj atığı, 718 ton atık pil, 66 bin 400 ton atık akümülatör, 55 bin ton atık elektrikli ve elektronik eşya, 184 bin ton ömrünü tamamlamış plastik, 28 bin ton bitkisel atık yağ, 83 bin ton atık yağ, 14 bin 645 adet ömrünü tamamlamış araç toplanarak geri kazanılmıştır. Bakanlığımızca yapılan çalışmalar çerçevesinde atık sektöründe 60 bin kişilik istihdam ve ekonomimize yaklaşık 3,5 milyon Türk lirası katkı sağlanmaktadır. 2023 yılında 100 bin kişiye istihdam ve ekonomimize yaklaşık 12 milyon Türk lirası da katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu çalışmalar sürerken, bir yandan çevreyi korurken, diğer yandan ekonomik ve sosyal gelişmeyi arttırmayı da dikkate alıyoruz. Bakanlık olarak sıfır atık uygulamalarının geliştirilmesi ve genişletilmesi noktasında tüm gayretimizi sarf ediyoruz. Uygulama kapsamında, plastik, cam, kâğıt, metal, pil, kızartma yağı, elektrikli ve elektronik eşya, florasan lamba gibi oluşan atık ve tüm atıklar gibi 25 farklı kategoride kaynağında ayrıştırılarak toplanmakta ve geri kazanıma gönderilmektedir. Uygulamanın başladığı günden bu güne dek, yaklaşık bir yıllık süreç içerisinde gerçekleştirilen çalışma konusunda 101 ton kâğıt karton atığı, 28 ton plastik, 5,8 ton cam atık, 5 ton metal atık, 780 litre motor yağı, 2 bin 110 litre bitkisel atık yağı, 5,2 ton organik olmak üzere yaklaşık 150 ton değerlendirilebilir atık kaynağından ayrı toplanarak ekonomiye kazandırılmıştır. Bu uygulamanın sadece alışkanlıkların değiştirilmesi ile Bin 717 ağacın kesilmesi önlenmiş, 20 ton sera gazı salımı azaltılmış, 455 varil petrolün ve 14 ton cevherin kullanımı engellenmiş, 2 ton kompost, 780 litre madeni yağ ve 2 bin 110 litre biyodizel elde edilmiştir” dedi.

Muğla Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş, 25 yıllık devlet memurluğu süresi içinde birçok projeye şahit olduğunu belirterek, ‘Sıfır Atık Projesi’nin Cumhuriyet tarihinin en önemli projelerinden birisi olduğunu belirtti. Çavuş, “Bugüne kadar Cumhuriyet dönemi hükümetlerimizin hepsi yollar, otoyollar, havaalanları bilim teknolojide geliştik, her gün muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmak için gayret gösteriyoruz. Bu gayretlerimizden birisi de sıfır atık projesi. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak bu projeyi başarı ile gerçekleştirirsek, tabiat üzerinde, atmosferimizde, suyumuzda, toprağımızda baskıyı azaltacağız. Bu alanlardaki yaşam alanlarını çoğaltacağız. Muğla’da bu projenin yürütücüsü Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü. Sıfır atık projesine Muğla’da birçok kamu kurumu geçti. Bunlardan birisi de Muğla Valiliği. Sıfır atık projesi ile birlikte yaşadığımız canlılara karşı sorumluluklarımızı biraz daha fazlasıyla yerine getirirken, özellikle okullarımızda gençlerimize sıfır atık projesini bir kültür olarak vermek, bir davranış biçimi olarak benimsetmek en büyük idealimiz ve inşallah bunu gerçekleştiririz” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sıfır Atık yönetimi Şube Müdürü Hülya Çakır, dünyada ve Türkiye’de sıfır atık yönetimi ve sıfır atık projesine yönelik detaylı bilgiler verdi.