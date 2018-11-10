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Biriktirdikleri paraları lösemili kardeşlerine bağışladılar

Milas Havva Ersoy Anaokulunun minik öğrencileri, Lösemi Haftası kapsamında gerçekleştirdikleri “İyilik yap, İzi kalsın” projesi kapsamında, lösemili çocuklara yardımda bulundu.



Havva Ersoy Anaokulunun minik öğrenciler, Lösemi Haftası kapsamında LÖSEV'e yardım etti.


Minik öğrenciler, anasınıfı öğretmenleri ile birlikte “İyilik yap, İzi kalsın” etkinliği çerçevesinde; evlerinde kumbarada biriktirdiği paraları LÖSEV' bağışladı.


Lösemili kardeşlerine, beyaz bir kalp üzerine bastıkları el izleriyle yardım ettikçe ‘Yanındayız' mesajı veren koca yürekli öğrenciler, herkesin takdirini kazandı.


Milas Havva Ersoy Anaokulunun öğretmenleri, “İyilik yap, İzi kalsın” projesiyle birlikte; minik öğrencilerde Lösemi Haftası kapsamında farkındalık oluşturmak istediklerini ve miniklerin bu projeyi gönülden destekleyerek bağışta bulunduklarını ifade ettiler.

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