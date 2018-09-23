Bisiklet turunu, boğularak öldürülen Fulya'ya adadılar

İlki 2013 yılında Dünya Otomobilsiz Kentler Günü'nde İzmir'de düzenlenen ve gönüllü kadınların farkındalık oluşturmayı amaçladığı 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nun 6'ncısı Türkiye'de 65 ilde eş zamanlı gerçekleştirildi. Bisikletle ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla başlatılan ve kâr amacı gütmeyen etkinlikler kapsamında Muğla'nın Menteşe İlçesinde yaklaşık 50 kadın ve çocuk Sınırsızlık Meydanı'nda buluştu. Bisikletlerini balon ve çiçeklerle süsleyen grup gerçekleştirilen turda 5 kilometre pedal çevirdi.

65 il ve ilçede eş zamanlı gerçekleştirildi

Etkinlik sonunda tur ile ilgili açıklama yapan Ebru Soydaş Çakır, "Süslü Kadınlar Turu'nun bu sene Türkiye'de 6'ncısını, Muğla'da 3'üncüsünü gerçekleştirdik. Türkiye çapında gönüllü kadınlar tarafından yürütülen ve doğaçlama gerçekleşen bir etkinlik. Dünya Otomobilsiz Kentler Günü özellikle seçiliyor bu etkinliğin olması için. Amacımız bisiklete binmeyi alışkanlık haline getirerek çevreci olmayı sağlamak. Bu sene Türkiye'de 65 il ve ilçede, yurt dışında da 4 noktada eş zamanlı gerçekleştirildi." dedi.

Eşi tarafından öldürülen Fulya'ya adadılar

Ebru Soydaş Çakır açıklamanın devamında, "Bugün yaklaşık 50 kadın ve destekçi erkeklerimizle turumuzu tamamladık. Bu sene turumuzdan önce üzücü bir olay gerçekleşti. Muğla'da bir kadın cinayeti yaşandı. Biz turumuzdan vazgeçmek istemedik. Çünkü 'kadın sokağa çıkarsa özgürdür ve mutludur' dedik ve bu turumuzu eski eşi tarafından katledilen Fulya'ya adadık" diye konuştu.

Turu çocuklar yönetti

Çakır açıklamasının sonunda ise, "Bu sene turun diğer özelliği ise çocuklar ön plandaydı. En önde onlar yer aldılar ve turu onlar yönettiler. Kadınlar harici beyleri de etkinliğimize davet ediyoruz. Onlardan da süslü olmalarını bekliyoruz. Ayrıca saygı göstermelerini ve biraz geri planda olmalarını istiyoruz” diye konuştu.