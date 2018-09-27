Bisiklet yolları için 1000 kilometre geldiler

Sağlıklı yaşam ve destekleyici ulaşım projesi Marmaris Bisiklet Yolları, Mayıs ayında Adana'da gerçekleştirilen İki Teker Adana Bisiklet Çalıştayı'nda örnek proje gösterilmiş ve çalıştaya davet edilen Başkan Yardımcısı İsmet Kamil Öner tarafından tanıtılmıştı.

Projeyi merak eden ve yolları deneyimlemek isteyen Adanalı mimar Denizhan Sarıhan bu nedenle tatil için geldikleri Marmaris'te, Adana'da tanıştıkları Başkan Yardımcısı Öner'i ziyaret etti. Çukurova Doğa Gezginleri Spor Kulübü'nün de başkanlığını yapan Sarıhan ve eşi Ülgen Sarıhan, şehiriçi bisiklet yollarının gerçekten örnek bir proje olduğunu ifade etti.

Mimar Sarıhan, Marmaris'e geliş nedenini ve bisiklet yolları hakkındaki düşüncelerini şöyle ifade etti; “Ben doğa sporları meraklısıyım, bunun yanında 4-5 yıldır da bisiklet hayatımızın bir parçası oldu. Adana'daki çalıştayda İsmet Başkan'ın sunumundan çok etkilendik. Marmaris'e en son 30 yıl önce gelmiştik. Bu nedenle Marmaris'te bir tatil planladık. Marmaris'i tabi ki çok değişmiş bulduk. Bizce burası 1. sınıf bir tatil merkezi haline gelmiş. Onun dışında bisiklet yollarını da İsmet Bey'in anlattıklarından öte bulduk. Özellikle şehir içi ulaşımı inanılmaz kolay. Biz geldiğimiz günden beri bisiklet kiraladık ve otelimizden şehir merkezine güven içinde bisikletle ulaşabiliyoruz. Halkın büyük ölçüde bilinçlendiğini gördük. Marmaris Belediyesi'nin buradaki kararlılığı ve uygulamaları tabi ki bu projede çok önemli. Bu yüzden ben her şeyden önce bir bisiklet sever olarak Belediye Başkanı Ali Acar'a ve ekibine bu anlamda çok teşekkür ediyorum. Bütün bisikletseverlerin de Marmaris'i görmesini tavsiye ediyorum. Eminim ki benim anlattığımdan daha fazlasını bulacaklar”