Bisikletçiler Başkan Acar'la buluştu

kez düzenlenen ‘'Dünyanın İncisi Marmaris Müzikli Bisiklet Festivali'' katılımcıları Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar'la bir araya geldi.

Buluşmada Başkan Ali Acar'a bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması için yaptığı çalışmalar için teşekkür plaketi verildi. Yatlimanında gerçekleşen etkinlikte konuşan Festival Komitesi Başkanı İbrahim Onat, ‘'Başkan Ali Acar'ın hedefleriyle hayallerimiz gerçek oldu. Sayenizde bisiklet yollarımız, bisiklet rotalarımız oldu. Bisiklete vermiş olduğunuz önemden dolayı size ve çalışma arkadaşlarınıza gönülden teşekkür ederiz'' dedi.

Başkan Ali Acar ise konuşmasında: ''4 günlük bu etkinlik sayesinde Türkiye'nin çok değişik yerlerinden bölgemize gelen siz değerli konuklarımıza şükranlarımı sunuyorum. Bu güzel coğrafya, bu doğa sadece Marmaris yaşayanlarının değil, tüm dünya insanlarının ortak değeridir. Kentimizde siz değerli misafirlerimizi ağırlayarak, hem bizleri tanımanızdan hem de kent yaşayanı insanlarımızın bisiklete binmeleri için teşvik etmenizden ötürü çok mutlu olduk. Organizasyonda emeği geçen ve katılım sağlayan tüm arkadaşlara teşekkür ederim.'' dedi. Etkinlik sonrasında Başkan Ali Acar bisikletle şehir turu attı.