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23 Temmuz 2018 17:38

Bisikletin öncü şehri Marmaris

Marmaris’te bulunan toplam 900 kilometrelik bisiklet yollarının, Hollanda’nın Utrecht kentinde düzenlenen Avrupa’nın en büyük bisiklet ve yürüyüş fuarı “Fiets en Wandelbeurs”ta “Yılın Bisiklet Rotası”na aday gösterilmesinin ardından, yarışmanın jüri üyelerinden Stefan Mass ve Bert Sitters’sa Mayıs ayında Marmaris’e gelerek 4 gün süren incelemelerde bulunmuştu.

Bisikletin öncü şehri Marmaris

23 Temmuz 2018 17:38


Daha sonra ilçeden ayrılan jüri üyelerinden Stefan Maas, Marmaris Bisiklet Yollarıyla ilgili izlenimlerini kişisel bloğuna taşıdı. Stefan Maas, ayda 7 bin bisiklet meraklısının ziyaret ettiği, web sayfasında Marmaris için “Türkiye’de bisikletin öncü şehri” ifadelerini kullandı. Maas görüşlerini takipçileriyle şu cümlelerle paylaştı;


“Güneş, deniz ve bisiklet. Türkiye’deki sahil şehri Marmaris, bisiklet alanında da giderek kendini gösteriyor. Kapsamlı bir bisiklet ağı, bölgeyi iki tekerlek üzerinde keşfetmek için her fırsatı sunuyor.


Bir tepede, frenleri sıkıyoruz. Görünüm, mavi renkte. Uzakta, mavi Akdeniz ve Ege Denizi, masmavi bir gökyüzünün altında bize parıldıyor. Sahillere sahip birçok yarımada, manzaraya fantastik bir dokunuş katıyor.


Eski bir Karya liman kenti olan Physkos, aynı zamanda Marmaris’in eski adı. Fiskos Karya dilinde de Doğa kenti anlamına geliyor. Bence de burası cennete açılan bir kapı.


Marmaris artık turistler için sayısız tatil köyüne ve otellere sahip. Ancak yeşil çam ormanları hala şehri çevreliyor ve aynı zamanda korunuyor. Bu da Marmaris’i bisiklet sürmek için güzel bir zemin haline getiriyor.”




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