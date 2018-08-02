BODER Yönetim Kurulundan ziyaret

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen genel kurulun ardından oluşturulan BODER’in yeni Yönetim Kurulu, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ile makamında bir araya geldi. Ziyarette BODER Başkanı Halil Özyurt’a, Başkan Yardımcısı Hasan Güven ve sayman Serdar Sarıl ile diğer üyeler eşlik etti.

19 yıldır aralıksız olarak BODER’de başkanlık görevini yürüten Halil Özyurt yaptığı açıklamada, Başkan Mehmet Kocadon’u yeni yönetim üyelerini tanıştırmak amacıyla ziyaret ettiklerini belirterek “Ziyaretimizde 2018 turizm sezonun ilk bölümü hakkında da sohbet ettik. 9 günlük bayram tatili ile önümüzdeki senelerde Bodrum turizmi ile ilgili neler yapabileceğimizi konuştuk, fikir alışverişinde bulunduk. BODER ve Bodrum Belediyesi arasında yıllardır devam eden uyumlu çalışmalarımıza önümüzdeki senelerde de devam edeceğiz.” dedi.

Uzun yıllardır BODER başkanlığında olan Halil Özyurt’u tebrik eden Başkan Mehmet Kocadon da “19 yıldır Bodrum Otelciler Derneği’ne başkanlık ederek Bodrum’a hizmet eden Halil Özyurt kardeşimi kutluyorum. Biz Bodrum Belediyesi olarak BODER ile hep uyum içerisinde çalıştık, bundan sonra da böyle devam edecek. Çünkü aynı amaç için çalışıyoruz. O da; Bodrum’a daha çok turistin gelmesini sağlamak. BODER’in yönetim kurulunu oluşturan arkadaşlarımı tebrik ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.