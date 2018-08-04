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04 Ağustos 2018 01:29

Bodrum Antik Tiyatroda Flemenko rüzgarı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Opera ve Balesi tarafından Bodrum Belediyesi destekleri ile düzenlenen 16.

Bodrum Antik Tiyatroda Flemenko rüzgarı

04 Ağustos 2018 01:29

Uluslararası Bodrum Bale Festivali Esencia Flamenca ile tarihi Antik Tiyatro ‘da sanatseverler ile ikinci kez buluştu.


İspanyol flamenko dans esintilerinin yaşandığı Bodrum Antik Tiyatro da sahnelenen ikinci gösteriyi yaklaşık bin beş yüz kişi ilgi ve beğeni ile izledi. Topluluğun kurucuları olan üç kardeş; Rosario, Richardo,ve Jose Castroromero; yaşayan kültürel miras olarak İspanya’nın Ulusal Dans Ödülü’ne de sahipler. Casroromero kardeşler İspanya’nın en çok tanınan Flamenko dansçıları ve kareograflarından. Castroromero kardeşler, Dünya’nın en prestijli sahnelerinde baş dansçı olarak görev aldıkları için de uluslararası alanda ün kazandılar.


90 dakikalık iki perdeden oluşan gösterinin müziklerini; gitarda Jesus Heredia, Davit Monge, viyolensel de Jese İnes Guerrero, flüt te Trinidad Jimenez, perküsyonda ise Jose Uriarte seslendiriyor.




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