Bodrum bayram öncesi renkleniyor

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince Bodrum merkezinde devam eden çiçeklendirme çalışmaları hızla sürüyor. En son Bodrum Belediye A.Ş. Mendirek Cafe önünde devam eden çalışmalarda, toprak zemini düzeltilen alana 220 adet Iresine Herbstii ve 500 tane sardunya olmak üzere toplam 720 adet bitki dikimi gerçekleştirildi.

Bodrum genelinde yapılan dikim çalışmalarında çeşitli mevsimsel çiçekler ve kalıcı bitkiler yaz boyunca ekipler tarafından dikilerek Bodrum’un sokak ve caddelerini renklendirmesi planlanıyor.

Yetkililer, çiçek ve bitki dikiminin tüm yarımada genelinde devam edeceğini belirtti.