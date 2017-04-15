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15 Nisan 2017 18:33

Bodrum Belediye A.Ş. personeline yangın söndürme eğitimi

Bodrum Belediye A.

Bodrum Belediye A.Ş. personeline yangın söndürme eğitimi

15 Nisan 2017 18:33

Ş. personeline, “Temel Yangın Eğitimi, Yangın Söndürme ve Yangın Söndürme Cihazlarını Kullanma Uygulamaları Eğitim Semineri” verildi.


8- 31 Mart tarihleri arasında gerçekleşen “Temel Yangın Eğitimi, Yangın Söndürme ve Yangın Söndürme Cihazlarını Kullanma Uygulamaları Eğitim Semineri” sonrasında Ş. Genel Müdürü Hüseyin Yıldızhan ile personeli Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’un makamına gelerek sertifikalarını Başkan Kocadon’un elinden aldılar.


Sivil Savunma Uzmanı Mukadder Yurtışığı’nın gerçekleştirdiği eğitim seminerine, 274 personel katıldı. Seminerde yangına ilk müdahale, yangın tüpü kullanımı, doğal gaz kaçağına müdahale ile bilgilendirmeler yapıldı.


Seminerin eğitmenliğini yapan Sivil Savunma Uzmanı Mukadder Yurtışığı’na da Başkan Mehmet Kocadon plaket verdi.




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