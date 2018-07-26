Muğla’ya yaptığı ziyarette Muğla Muhtarlar Federasyonu’nu da ziyaret ederek muhtarlarla bir araya gelen Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, burada Muğla Muhtarlar Federasyonu Başkanı ve Kozağaç Muhtarı Kadir Gümüş ile federasyon yönetim kurulu üyesi muhtarlar tarafından karşılandı. Başkan Kocadon, muhtarlığın çok önemli bir kurum olduğunu belirterek, “Artık Allah nasip ederse bundan sonra yolumuz hep Muğla’da olacak. Muğla için çalışacağız. 20 yıllık bir süreçte belediye başkanlığı yapıyorum. Bu süreçte en büyük desteğim hep muhtarlar oldu. Muhtarlarıma da her zaman en iyi şekilde destek verdim. Sonra baktık ki gerçekten Muğla’daki muhtarlarımız da zorlanıyorlar. Elimden geldiği kadar o arkadaşlara da hep destek olmaya çalıştım. Federasyon başkanımızın da taleplerini elimden geldiği kadar, hatta ekibim de sizleri tek tek ziyaret ederek büyük bir dosya hazırlamışlar. İnşallah Büyükşehir Belediye Başkanı olunca o problemlerin hepsini çözeriz. Bu işler nasip kısmet işidir arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Birilerinin itmesiyle ya da birilerinin sizi aday göstermesiyle bu işler olmaz. Halkta kabul edilebilirlik önemlidir. Ne kadar kabul görüyorsun? Yani seçimleri halk kazandırır, halk kaybettirir. Muğla bölgemizde artık bilindiğime, tanındığıma inanıyorum, öyle düşünüyorum. Umarım ki önümüzdeki süreçte bunu en iyi şekilde Muğla halkı ifade eder, anlatır” dedi.

“Kimsenin camına taş atmadım, kimsenin ayak seslerinden korkmuyorum”

Konuşmasında ilginç mesajlar da veren Kocadon, artık koşacağı hedefin Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı olduğunu kaydederek, “Ben hiç kimsenin camına taş atmadım. Onun için hiç kimsenin ayak seslerinden de korkmuyorum, çünkü kimsenin camına taş atmadığım için kimse de gelip benim camıma taş atmaz. Ha atarsa biz de cevabını veririz. Kimseyle bir derdim yok, kimseyle kavgam yok ama benimle insanların derdi, kavgası olabilir. Biz ama onlara her zaman elimizi uzatmaya hazırız. Kimseyle de bir alıp veremediğim yok. Ben artık belli bir süreçte bir yere gelmiş, hatta birçok konuyu aşmış, siyasi hırslarını törpülemiş bir arkadaşınızım. Açık ve net söylüyorum; yerelden başka bir hedefim yok. Ben yerelim, yerelde kalacağım. Bunu daha önce de söyledim. Onun için kimsenin kafasında soru işareti olmasın. Hani ara sıra diyorlar ya ‘Mehmet Kocadon nereye koşuyor’ diye. Mehmet Kocadon’un koşacağı en yüksek yer Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığıdır. Başka yer yok arkadaşlar” ifadelerini kullandı.

Muğla Muhtarlar Federasyonu Başkanı ve Kozağaç Muhtarı Kadir Gümüş, Başkan Kocadon’a teşekkür ederek tüm Muğla muhtarları adına bugüne kadar verdiği desteklerden ötürü teşekkür plaketi sundu.