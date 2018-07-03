Kıyafetleriyle denize atlayan Belediye Başkanına Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Kocadon’da yardım etti.

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ve abisi Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Kocadon sahil kenarında bulunan bir restoranda otururken denizde hareketsiz duran birini fark etti. Kıyafetleri ile denize atlayan Başkan Kocadon ve ağabeyi Mahmut Kocadon boğulmakta olan tatilciyi denizden çıkardı. İlk müdahaleyi sahilde yapan Kocadon, durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bodrum Devlet Hastanesine kaldırılan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, "Biz restoranda otururken ailece yüzüyorlardı. Daha sonra yanındaki çocuklar uzaklaştı ve bayanı hareketsiz olarak gördüm. Hemen denize atladım. Karnına basarak ters çevirip sahile çıkardık. Sağlık ekipleri geldi ve müdahale etti. Şu an sağlık durumu iyiymiş" dedi.

Öte yandan Başkan Kocadon’un boğulan kadını kurtarma anları o an orada bulunan vatandaşlar tarafından kaydedildi.