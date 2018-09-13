Bodrum Belediye Başkanına binlerce kişi destek çıktı

2006 yılından bir duvarın geç yıkılması nedeniyle 38 gün ceza alarak Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan Mehmet Kocadon'a Bodrum halkı sahip çıktı. Sokaklar afişlerle süslendi, sosyal medya hesaplarından Kocadon fotoğrafları yayınlandı ve son olarak ise Doğum günü olan Kocadon için video klip hazırlandı.

2006 yılında yıkım kararı alınan bir duvarın geç yıkılması nedeniyle yargılanan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon 38 gün hak mahrumiyeti cezası almasının ardından Bodrumlular ayaklandı. Sokaklara Kocadon'un fotoğrafları asılırken binlerce kişi ise Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'un doğum gününde video klip ile destek çıktı. Sosyal medya hesaplarından "#aslayalnızyürümeyeceksin doğum günün kutlu olsun" hashtag'iyle sosyal medyadan paylaşılan video, ilgi gördü; bazı vatandaşlarca paylaşıldı.