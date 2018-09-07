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07 Eylül 2018 17:17

Bodrum Belediye Meclisinde, Başkan Vekili Dursun Göktepe seçildi

7 Eylül 2018 Cuma günü Bodrum Belediyesi Olağanüstü Meclis Toplantısında yapılan oylama sonucunda, 4 Ekim 2018 tarihine kadar Bodrum Belediye Başkan Vekili olarak göreve Dursun Göktepe seçildi.

Bodrum Belediye Meclisinde, Başkan Vekili Dursun Göktepe seçildi

07 Eylül 2018 17:17



Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen olağanüstü meclis toplantısına Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Bodrum Belediye Başkan Yardımcıları Kemal Orman, Taner Uslu ve Turgay Kaya, Bodrum Belediyesi Meclis Üyeleri, Belediye Birim Müdürleri ve Birim Sorumluları ile siyasi parti başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Toplantıyı açan Bodrum Belediyesi Meclisi 1. Başkan Vekili Dursun Göktepe, “Sayın meclis üyelerimiz ve Sayın Bodrumlular. Belediye Başkanımız hakkındaki bir hukuki süreçten dolayı -her ne kadar bu süreçle ilgili itirazlar sonuçlanmamış olsa da- kanunen 5393 sayılı belediye kanununun 45. Maddesi gereğince belediye meclisi üyeleri arasından bir başkan vekili seçilmesi için belediye meclisimizi toplamış bulunuyoruz. Bu toplantıyı bir temenni ile açmak istiyorum. Seçilmiş insanların seçildikleri yerde görev yapmasını dileyerek ve hukuki sürecin hızlanmasını umarak toplantıyı açıyorum” dedi.



Yapılan 3. tur oylamanın sonunda 8 boş oya karşılık 20 oy ile Bodrum Belediyesi Başkan Vekili, Bodrum Belediyesi Meclis Üyelerinden Dursun Göktepe seçildi.




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