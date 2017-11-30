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30 Kasım 2017 16:17

Bodrum Belediyesi Bodrumspor hazırlıklarını tamamladı

TFF 2.

Bodrum Belediyesi Bodrumspor hazırlıklarını tamamladı

30 Kasım 2017 16:17

Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Bodrum Belediyesi Bodrumspor bu hafta Ankara deplasmanında Etimesgut Belediyespor ile karşılaşacak.


B.B.Bodrumspor tarihinde ilk kez çıktığı 2. ligde, yaşanan birçok talihsiz sakatlık ve alınan şanssız sonuçlarla ligde hedeflediği sıraların gerisinde kalırken, bu hafta Ankara deplasmanında Etimesgut Belediyespor ile karşılaşacak. İki takım 2015-2016 sezonunda 3. Ligde karşılaşmış, Bodrum’da ki karşılaşma 1-1, Ankara’da ki karşılaşma ise 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı.


İki takımın ikinci ligde karşılaşacağı ilk maç ise 3 Aralık Pazar günü Ankara Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı’nda oynanacak. İki takımında kazanmak istediği karşılaşma öncesi B.B.Bodrumspor 13 puanla 12. sırada, Etimesgut Belediyespor ise 10 puanla 14. sırada bulunuyor.


B.B.Bodrumspor zorlu Ankara deplasmanı ile birlikte ardından oynayacağı 2 karşılaşmadan iyi sonuçlar alarak ilk devreyi en iyi şekilde tamamlamak istiyor.




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