Bodrum belediyesi personeline diyabet semineri

Bodrum Belediyesi ve özel bir hastane işbirliğiyle düzenlenen "Diyabetin Kalbe Etkisi" başlıklı seminerde, Dünya Diyabet Günü'nde farkındalığı artırmak, diyabet hastalığına dikkat çekmek ve diyabetin kalp sağlığı üzerindeki etkisi ve alınması gereken önlemler konusunda katılımcıların bilinçlendirilmesi hedeflendi. Bodrum Amerikan Hastanesi'nden Dr. Yasemin Demirci tarafından Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'nde verilen seminerine Bodrum Belediyesi'nde görevli 100 personel katıldı.

Seminerde Bodrum Belediyesi yetkilileri, Bodrum Amerikan Hastanesi'ne iş birliğinden dolayı teşekkür ederek Dr. Yasemin Demirci'ye ise katkılarından dolayı çiçek ve teşekkür belgesi verdi.