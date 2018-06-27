Bodrum Belediyesi personellerine iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Ş. İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi tarafından şirket bünyesinde görev yapan belediye personellerine İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi verildi.

Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi’nde, İş Güvenliği Uzmanları Şeyda Şenyıldız ile Berkay Haney ve İşyeri Hekimi Dr. Doğan Özkan tarafından verilen 8 saatlik eğitim, 2 grup halinde gerçekleştirildi. Eğitim süresince temel açıdan “İş Sağlığı ve Güvenliği” konusunda slayt ve video gösterimleri eşliğinde sözlü bilgilendirme yapıldı.

İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışma Mevzuatı ile ilgili bilgilerin de verildiği eğitimde ayrıca sağlık konuları ve teknik konular ile birlikte iş kazaları ve meslek kazalarının neler olduğu ve bunları önlemede işverene, işçiye ve devlete düşen görev ve yükümlülükler de personelin bilgisine sunuldu.