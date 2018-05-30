Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu Diyarbakır’da

Şehir Tiyatroları Festivali”ne katıldı.

28 Mayıs-3 Haziran 2018 tarihleri arasında devam eden Diyarbakır 1. Şehir Tiyatroları Festivali’ne Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Diyarbakır Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Handan Ekici’nin daveti üzerine katılan Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu, festivalin ilk günü seyirci ile buluştu. Oktay Arayıcı’nın yazdığı, Genel Sanat Yönetmenliğini Hüseyin Akşen’in yaptığı ve Tarık Papuççuoğlu, Erdal Cindoruk, Mihriban Er, Gülbin Yeşil, Oğulcan Çelik, Ziba Türk, Yerkan Kahraman, Cansın Yunt, Sertaç Aydın ve Hüseyin Akşen’in rol aldığı “Seferi Ramazan Bey’in Nafile Dünyası” adlı eserini sahneleyen Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibi, izleyicilerden büyük alkış aldı.

Festivali değerlendiren Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu Müdürü Rezzan Şebin, “Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’un destekleriyle, bu yıl kurulan tiyatromuz ilk oyununu, 27 Mart 2018 tarihinde Dünya Tiyatrolar Günü Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi’nde sahneye koydu. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin daveti üzerine, il dışındaki ilk oyunumuzu geçtiğimiz pazartesi günü Diyarbakır Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirdik. Yöre insanının Bodrum’a büyük bir ilgisi ve sevgisi var. Diyarbakırlı tiyatroseverlerle buluşmak heyecan verici oldu. Salon tıklım tıklım doluydu. Burada, Doğu ve Batının kardeşlik köprüsünü kurduk. Belediye Başkanımız Mehmet Kocadon’un sevgi ve selamlarını ileterek dostluk ve kardeşlik mesajlarını bildirdik. Oyun sonrasında sanatçılarımızla fotoğraf çektirmek isteyen tiyatroseverler sıra oluşturdular. Bodrum kültür ve sanat yaşamına katkı sunmak bizler için büyük mutluluk” şeklinde konuştu.

Genel Sanat Yönetmeni Hüseyin Akşen ise organizasyonu gerçekleştirenlere teşekkür ederek, “Diyarbakırda ekip olarak çok sıcak karşılandık. Oyunumuza ilgi gerçekten çok büyüktü. Festivalin sloganı ‘Tiyatro Doğudan Yükseliyor’, bu sloganı hak eden ilgiyle karşılaştık. Burada, sanatın birleştirici gücünün ne kadar kuvvetli olduğunu bir kez daha şahit olduk. Handan Dikici hanıma, ekibine ve misafirperverlikleri için tüm Diyarbakır halkına çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Oyunun ardından tiyatro ekibi, Dicle Üniversitesi öğrencilerinin eşliğinde Sur ilçesi Küçükkadı İlk ve Ortaöğretim Okulunu ziyaret ederek öğrencilerle buluştu. Öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan ekip, onların her biriyle ilgilenerek sohbet etti. Ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getiren okul müdürü Yıldırım Barut; “Ziyaretiniz bizler için çok anlamlı oldu. Bizleri ve öğrencilerimize büyük mutluluk verdiniz. Aydınlık yüzleriniz ve yürekten sevginiz günümüze anlam kattı. Öğrencilerimizden tiyatrocu olacağım diyenler var. Onların yaşamı için farkındalık oluşturdunuz. Yaktığınız ışık öğrencilerimizin bundan sonraki yaşamını şekillendirecek. Hepinize çok teşekkür ediyoruz.” dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon kültür ve sanat la yaşayan şehirlerin önemine değinerek, “Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu organizasyonda yer almak bizim için büyük bir onur. Bu organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kültür ve sanatı yaşatan şehirler hep gelişimin ve medeniyetin merkezi olmuştur. Bu güzel organizasyonların gerçekleşmesinde emeği geçen tüm sanatçı ve sanatsever dostlarımıza teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Festivalde Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosunun sahnelediği “Seferi Ramazan Bey’in Nafile Dünyası” oyununun yanı sıra; Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın “Beyaz”, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın “Şahane Züğürtler”, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun “Komşu Köyün Delisi”, Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun “Kamyon”, Tiyatro Pan’ın “Üreten Köy Müzikali”, Doğaçlama A.Ş.’nin “Korsan DVD”, Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun “Naaş-ı Muhteremler”, Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın “Kafatası”, Çorum Tiyatro Tirat’ın “Napolyon”, Alanya Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun “Derya Gülü” oyunları izleyicilerle buluşacak.