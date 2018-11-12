Bodrum Belediyesinden şehide vefa

Bodrum Turgutreis Karabağlı Mevkii'nde 2015 sokağın adı, Bodrum Belediye Meclis kararı ile “Şehit Astsubay Turgut Pekdemir” olarak değiştirildi ve tabelası 08 Kasım 2018 tarihinde aile bireyleri, belediye meclis üyeleri ve muhtarların yanı sıra dost ve akrabalarının katılımı ile yerine takıldı.

1969 yılında, Ağrı'nın Patnos ilçesinde şehit olan Bodrum Belediyesi Meclis Üyesi Funda Pekdemir Akçalı'nın babası Turgut Pekdemir'in naaşı, doğduğu topraklara, Turgutreis'e getirilerek Karabağ mezarlığına defnedildi. Kızı Funda Pekdemir Akçalı ve aile büyüklerinden Numan Pekdemir'in öncülüğünde şehidimizin adının baba evinin sokağına verilmesi için belediyeye dilekçe verilerek Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ve Meclis Üyelerinin oy birliği ile ailenin bu haklı ve anlamlı talebi kabul edildi.

Kızı Funda Pekdemir Akçalı, bugünün kendisi için çok onurlu bir gün olduğunu söylerken aynı zamanda babasını çok küçük yaşta kaybetmiş olmanın hüznünü de bu duygulu anda yaşayarak duygularını, “Biz Pekdemirler, bugün yanımızda olan, güzel sözleriyle bizleri onurlandıran herkese teşekkürlerimizi sunarız. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, canım babam ve bütün şehitlerimizin ruhu şad olsun” sözleriyle ifade etti.